Copilot ora genera immagini con il motore 4o di OpenAI e sì, si possono fare anche in stile Studio Ghibli

Dopo l'introduzione in ChatGPT del nuovo motore di generazione di immagini a partire da descrizioni testuali, anche Copilot, l'assistente virtuale di Microsoft, si dota di 4o Image Gen . Grazie all'integrazione dello stesso motore grafico che ha debuttato nel chatbot di OpenAI alla fine di marzo, ora anche chi usa Copilot può trasformare le proprie idee in rappresentazioni visive uniche.

Le nuove immagini generate da Copilot

L'adozione di questa tecnologia da parte di Microsoft è una diretta conseguenza della solida partnership che lega l'azienda di Redmond a OpenAI. A partire dal 2019, Microsoft ha investito ingenti risorse, oltre 13 miliardi di dollari, nell'azienda creatrice di ChatGPT, assicurandosi un accesso privilegiato alle sue innovative tecnologie. Questa sinergia ha già portato all'integrazione di diverse funzionalità basate sull'intelligenza artificiale nei prodotti Microsoft, migliorando l'esperienza utente e aprendo nuove prospettive in ogni campo.

Il post X con cui Yusuf Mehdi, EVP e Consumer CMO di Microsoft, ha annunciato l'arrivo di 4o Image Gen

Questa stretta collaborazione sembra però attraversare una fase di potenziale incertezza. La recente decisione di OpenAI di ristrutturare la propria divisione for-profit in una Public Benefit Corporation (PBC), pur mantenendo il controllo da parte dell'entità non profit, ha sollevato interrogativi sul futuro della partnership con Microsoft.

L'integrazione della generazione di immagini in Copilot, comunque, testimonia la forza attuale di questa sinergia e il continuo impegno di Microsoft nell'esplorazione delle potenzialità dell'intelligenza artificiale per arricchire i propri prodotti e servizi. Di seguito potete anche vedere come, attraverso un prompt piuttosto diretto, è possibile generare immagini nello stile di Studio Ghibli, ripercorrendo il trend diventato virale qualche settimana fa.

I risultati di 4o Image Gen in Copilot

Voi che cosa ne pensate? Userete il nuovo motore di generazione di immagini in Copilot? Diteci la vostra nei commenti qua sotto.