Ex designer di Apple lavora con OpenAI per mitigare le conseguenze negative involontarie di iPhone

Jony Ive, figura iconica del design tecnologico e mente creativa dietro numerosi prodotti Apple di successo, tra cui l'iPhone, ha espresso le proprie preoccupazioni riguardo alle "conseguenze inattese" derivanti dall'uso massivo degli smartphone. In una conversazione sul canale YouTube della piattaforma finanziaria Stripe, Ive ha rivelato come queste riflessioni stiano profondamente influenzando il suo lavoro attuale, in particolare il suo coinvolgimento nello sviluppo di un nuovo dispositivo in collaborazione con OpenAI.

Il percorso professionale di Ive in Apple, durato oltre vent'anni, ha segnato un'epoca nel design industriale, plasmando oggetti che hanno ridefinito interi settori. La sua decisione di lasciare l'azienda nel 2019 per co-fondare lo studio di design LoveFrom non ha rappresentato una cesura con l'innovazione, bensì una nuova fase di esplorazione creativa.