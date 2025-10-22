Meta: in arrivo una nuova forma di protezione contro le truffe online, nuovi avvisi soprattutto per gli anziani

Meta sta intensificando i suoi sforzi per proteggere gli utenti meno esperti di tecnologia, in particolare gli utenti più anziani, che statisticamente sono i più vulnerabili alle truffe online. Secondo il rapporto sui crimini informatici dell'FBI, nel 2024 gli utenti over 60 hanno registrato il maggior numero di reclami e subito le maggiori perdite, per un totale di 4,8 miliardi di dollari.

Riconoscendo questi knowledge gaps come un vettore chiave per i malintenzionati, Meta sta implementando nuovi prompt e condividendo consigli per aumentare la consapevolezza. L'iniziativa principale prevede l'aggiunta di nuovi avvisi su WhatsApp e Messenger per intercettare le truffe più comuni.