GeForce NOW espande il catalogo: sbarcano Monster Hunter Stories e tanti altri titoli candidati al GOTY

Questi due titoli offrono un'esperienza alternativa rispetto alla formula tradizionale della serie Monster Hunter . Nel primo capitolo, il giocatore veste i panni di un Rider , una figura che instaura legami con i mostri invece di cacciarli. Il secondo capitolo, Wings of Ruin, amplia ulteriormente la formula introducendo nuove creature, una storia più ampia e un sistema di combattimento ancora più strategico.

GeForce NOW inaugura una nuova settimana ricca di contenuti con l'arrivo di due amatissimi giochi di ruolo targati Capcom: Monster Hunter Stories e Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin. Entrambi entrano a far parte della libreria cloud, pronti per essere giocati su qualsiasi dispositivo senza installazioni o aggiornamenti, grazie alla potenza delle tecnologie RTX.

Ancora sorprese per GeForce NOW: il GFN Thursday si conferma un appuntamento da non perdere

La settimana è significativa anche per un altro motivo: molti dei titoli candidati ai principali premi dell'anno sono disponibili proprio su GeForce NOW. Tra i candidati al Gioco dell'Anno spiccano Clair Obscur: Expedition 33, Hollow Knight: Silksong e Kingdom Come: Deliverance II.

Gli appassionati di RPG possono tuffarsi in un'ampia selezione di giochi apprezzati, mentre chi ama l'azione può provare titoli come Battlefield 6 o DOOM: The Dark Ages. Per gli abbonati Ultimate è inoltre disponibile una nuova ricompensa esclusiva: l'"Electrician Backpack: Emerald Wave Variant", un oggetto cosmetico dedicato al gioco ARC Raiders. Il design moderno e distintivo permette di personalizzare il proprio personaggio con stile durante le missioni di estrazione.