Reddit introduce il nuovo badge di verifica per profili pubblici e aziende: la spunta, questa volta, è grigia

L'obiettivo dichiarato è offrire agli utenti maggiore sicurezza nel sapere con chi stanno interagendo in momenti in cui la verifica è importante, ad esempio durante un AMA, un aggiornamento giornalistico o la condivisione di informazioni da parte di un'azienda. Il test è attualmente limitato a un piccolo gruppo di account , comprendente utenti che hanno già effettuato un'auto-identificazione su Reddit, oltre a business che precedentemente possedevano il badge "ufficiale", introdotto nel 2023.

Reddit ha iniziato a testare un nuovo sistema di verifica per alcuni profili selezionati , introducendo un checkmark grigio accanto ai nomi degli utenti. Questa novità riguarda principalmente figure pubbliche, esperti, giornalisti e brand che desiderano confermare la propria identità all'interno dell'app.

Questo badge veniva utilizzato per confermare l'identità di un account, ma con l'aggiornamento verrà sostituito dal nuovo checkmark grigio , che rappresenta un ulteriore livello di garanzia. Il significato di un badge di verifica è cambiato nel tempo, soprattutto sulle piattaforme social più grandi, dove spesso il simbolo è diventato sinonimo di disponibilità a pagare per ottenere la spunta , piuttosto che di autenticità o credibilità reale.

La posizione di Reddit in merito al badge di verifica

Secondo Reddit, l'implementazione dei nuovi checkmark è ancora in fase alpha e sarà ampliata in futuro. L'azienda sottolinea che il badge non è un indicatore di status o popolarità, ma un modo per identificare chi è effettivamente chi dice di essere, contribuendo così a rendere più sicure e affidabili le conversazioni sulla piattaforma.

Badge di verifica Reddit | Fonte: SocialMediaToday

Con questa novità, Reddit segue una tendenza già avviata da altre piattaforme, che da tempo cercano di bilanciare autenticità e privacy. Il nuovo sistema punta a fornire un equilibrio tra trasparenza e anonimato,