Reddit introduce il nuovo badge di verifica per profili pubblici e aziende: la spunta, questa volta, è grigia

Reddit ha iniziato a testare un nuovo sistema di verifica per alcuni profili selezionati, introducendo un checkmark grigio accanto ai nomi degli utenti. Questa novità riguarda principalmente figure pubbliche, esperti, giornalisti e brand che desiderano confermare la propria identità all'interno dell'app.
L'obiettivo dichiarato è offrire agli utenti maggiore sicurezza nel sapere con chi stanno interagendo in momenti in cui la verifica è importante, ad esempio durante un AMA, un aggiornamento giornalistico o la condivisione di informazioni da parte di un'azienda. Il test è attualmente limitato a un piccolo gruppo di account, comprendente utenti che hanno già effettuato un'auto-identificazione su Reddit, oltre a business che precedentemente possedevano il badge "ufficiale", introdotto nel 2023.
Reddit entra nell'era dei "badge" di verifica grigio
Questo badge veniva utilizzato per confermare l'identità di un account, ma con l'aggiornamento verrà sostituito dal nuovo checkmark grigio, che rappresenta un ulteriore livello di garanzia. Il significato di un badge di verifica è cambiato nel tempo, soprattutto sulle piattaforme social più grandi, dove spesso il simbolo è diventato sinonimo di disponibilità a pagare per ottenere la spunta, piuttosto che di autenticità o credibilità reale.
Reddit, invece, mira a ristabilire la funzione originale della verifica, ovvero fornire agli utenti la certezza di interagire con account legittimi, senza necessariamente rivelare il vero nome. Gli utenti verificati potranno infatti continuare a utilizzare pseudonimi, se lo desiderano, preservando la loro privacy.
La posizione di Reddit in merito al badge di verifica
Secondo Reddit, l'implementazione dei nuovi checkmark è ancora in fase alpha e sarà ampliata in futuro. L'azienda sottolinea che il badge non è un indicatore di status o popolarità, ma un modo per identificare chi è effettivamente chi dice di essere, contribuendo così a rendere più sicure e affidabili le conversazioni sulla piattaforma.
Con questa novità, Reddit segue una tendenza già avviata da altre piattaforme, che da tempo cercano di bilanciare autenticità e privacy. Il nuovo sistema punta a fornire un equilibrio tra trasparenza e anonimato,