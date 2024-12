Indiana Jones e l'antico Cerchio supporterà DLSS 3, già disponibili i driver GeForce Game Ready dedicati

Inoltre, Nvidia Reflex si espande a nuovi giochi, tra cui Delta Force, Marvel Rivals e Path of Exile 2 . Nel frattempo, Fortnite Capitolo 6 è già disponibile con Nvidia Reflex, e il Counter-Strike 2 Shanghai Major sfrutta al massimo le GeForce RTX 4080 SUPER, Nvidia Reflex e G-SYNC. Insomma, Nvidia è attivissima nel promuovere e diffondere le sue tecnologie. In questo mare magnum di novità non potevano mancare dei nuovi driver GeForce Game Ready, ottimizzati per i titoli citati.

Ormai sono più di 600 i giochi e le applicazioni che supportano le tecnologie RTX. Questa settimana si aggiungerà al gruppo l'attesissimo Indiana Jones e l'Antico Cerchio di Machine Games che, insieme a Marvel Rivals, supporterà DLSS 3. Path of Exile 2 debutta invece in Early Access con DLSS Super Resolution, così come l'Open Beta globale di Delta Force per PC.

Tutte le novità

Nvidia ha quindi spiegato tutte le novità per i vari giochi citati, che possiamo vedere brevemente:

Indiana Jones e l'Antico Cerchio: sarà disponibile in accesso anticipato dal 6 dicembre e lanciato per tuti il 9 dicembre. Supporta DLSS 3, Frame Generation, Ray Tracing avanzato e i nuovi driver GeForce Game Ready.

Marvel Rivals: uscirà il 6 dicembre con supporto a DLSS 3, Reflex e Frame Generation.

Delta Force: La Global Open Beta per PC è disponibile. Integra DLSS Super Resolution e Reflex, con migliorie previste per gennaio 2025, tra cui Ray-Traced Reflections e supporto per Frame Generation.

Forza Motorsport: dal 9 dicembre introdurrà la Ray-Traced Global Illumination su PC.

Path of Exile 2: uscirà in Early Access il 6 dicembre, supporta DLSS Super Resolution e Reflex per migliorare prestazioni e reattività.

Fortnite Capitolo 6: NVIDIA Reflex riduce la latenza del PC fino al 46%, migliorando la reattività nelle battaglie.

Counter-Strike 2 Shanghai Major: Dal 30 novembre al 15 dicembre, le migliori squadre si sfidano su PC con GPU GeForce RTX 4080 SUPER e monitor a 540Hz per prestazioni e precisione eccezionali.