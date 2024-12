Indiana Jones e l'antico Cerchio sarà disponibile al lancio anche su GeForce Now

Indiana Jones e l'antico Cerchio sarà disponibile al lancio anche nel servizio di cloud gaming in abbonamento GeForce Now. Chi ha acquistato la Premium Edition tramite Steam o Microsoft Store potrà giocarci in cloud già nel periodo di accesso anticipato. Inoltre, dalla prossima settimana, la nuova avventura di Indy sarà disponibile anche tramite PC Game Pass su GeForce NOW.

Gli abbonamenti Ultimate e Performance consentono di giocare con una risoluzione di 4K a 120 fps grazie ai server dotati di GeForce RTX 4080. Insomma, se i requisiti di sistema vi avevano spaventato, ora sapete dell'esistenza di un modo alternativo di giocarci.