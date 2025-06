Dune Awakening e Deltarune detronizzano Elden Ring Nightreign nella classifica Steam

Come ogni martedì pomeriggio, SteamDB ha pubblicato la classifica dei giochi e hardware più venduti su Steam , stilata in base ai ricavi in dollari. Dopo aver conquistato la vetta la scorsa settimana, Elden Ring Nightreign è già sceso in terza posizione per fare spazio a due delle uscite maggiori di questa settimana.

Bene anche Lies of P: Overture e Rune Factory: Guardians of Azuma

Non si tratta delle uniche due nuove uscite della settimana a figurare in top 10. Troviamo anche Lies of P Overture all'ottavo posto e Rune Factory: Guardians of Azuma in nona posizione. Continua a registrare ottimi numeri anche Stellar Blade, sesto in classifica dietro a Steam Deck, in vista del lancio in programma per dopo domani, giovedì 12 giugno.

Uno scatto da Rune Factory: Guardians of Azuma

Vediamo di seguito le prime dieci posizioni classifica di SteamDB per la settimana del 3 - 10 giugno: