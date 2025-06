Mario Kart World: come ottenere tante monete facilmente e sbloccare i kart

In Mario Kart World è possibile collezionare le classiche monete di Super Mario, utili per sbloccare nuovi Kart. Precisamente servono cento monete per ottenere un nuovo mezzo e ovviamente non è un'impresa istantanea: dovete giocare regolarmente per arrivare alla 3.000 monete necessarie per sbloccare tutti i mezzi.

Se non volete farlo in modo "regolare", sappiate che i fan hanno scoperto che c'è una procedura più veloce e semplice, anche se vi anticipiamo che non è molto divertente.