Huawei sta lavorando su un pieghevole rivoluzionario, ma ha seri problemi di temperature

Un design che equivale ad una sfida

Il form factor tri-fold, sebbene offra una nuova dimensione di utilità e innovazione, presenta complesse sfide tecniche. Una delle principali riguarda l'integrazione e l'ottimizzazione del software. Huawei si appoggia al proprio sistema operativo, HarmonyOS, basato sulla piattaforma Android Open Source Project, ma adattare un sistema operativo che gira su tre schermi contemporaneamente ha mostrato delle complicazioni. Non essendoci precedenti nel mercato per un device Triple Fold, l'adattamento del software non è ancora stato "perfezionato", come suggerito da fonti su X.

Il Triple-Foldable di Huawei è uno dei device Android più attesi

Oltre alle difficoltà software, Huawei affronta problemi legati alla gestione termica del dispositivo. La struttura estremamente sottile necessaria per rendere gestibile il dispositivo quando è completamente piegato non permette un'adeguata dissipazione del calore generato dal chipset. Le informazioni suggeriscono che il dispositivo utilizzerà un chipset della serie Kirin 9000, noto per essere meno efficiente dal punto di vista energetico rispetto ai suoi concorrenti più recenti, aggravando ulteriormente il problema del surriscaldamento.