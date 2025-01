Il fondatore e capo di Insomiac Games Ted Price lascia la compagnia, dopo trent'anni di grandi successi

Ted Price, il fondatore e capo di Insomniac Games, ha deciso di andare in pensione e lasciare la compagnia, dopo trent'anni di successi. Rimarrà in carica fino alla fine di marzo 2025. A salutarlo con un post sul PlayStation Blog sono stati i suoi amici e colleghi Ryan Schneider, jen Huang e Chad Dezern, messi tutti e tre a dirigere lo studio al suo posto, come annunciato da Price stesso.

"Noi tre, Chad, Jen e Ryan, abbiamo lavorato a stretto contatto con Ted per molti anni. Non è solo il nostro responsabile, ma anche un amico di lunga data. Un grande amico. Ted ci mancherà per molte ragioni," possiamo leggere nel messaggio di commiato, che prosegue tessendo le lodi del fondatore "Una delle caratteristiche principali di Ted è la sua capacità di ispirare tutte le persone che lo circondano a crescere. Inoltre, Ted ha dato il massimo esempio di quanto sia importante non solo dire la cosa giusta, ma anche farla. Sia con i nostri giochi che con il nostro approccio come responsabili e come studio."