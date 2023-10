Venom, uno spin-off dopo Marvel's Spider-Man 2? Insomniac Games ascolterà i fan

Marvel's Spider-Man 2 è disponibile da oggi, 20 ottobre 2023, su PS5. Molti appassionati di videogiochi inizieranno la nuova avventura dei due Uomo-Ragno, ma qualcuno sta già pensando al futuro e questo potrebbe includere anche Venom.

Jon Paquette, senior narrative designer presso Insomniac Games, è stato intervistato da Insider. All'uomo è stato chiesto se vi sarà uno spin-off dedicato a Venom, in modo simile a quanto fatto con Miles Morales, prima dell'arrivo di un terzo capitolo principale.

Paquette ha risposto: "Okay, ecco cosa stiamo facendo. Siamo focalizzati su Spider-Man 2 e ciò che faremo è attendere e vedere come i fan reagiscono. Ascolteremo i fan e ci chiederemo, 'Okay, cosa vogliono veramente i fan?'." Ha poi aggiungo. "Parleremo riguardo alle possibilità dopo che avremo avuto il tempo di dormire e prenderci una vacanza".