Silent Hill: Ascension su PS5, PS4 e dispositivi Sony con episodi settimanali

Silent Hill: Ascension verrà trasmesso con episodi settimanali su PS5, PS4 e dispositivi come i televisori Bravia e gli smartphone Xperia, grazie a un accordo che Sony ha sottoscritto con Genvid.

In uscita nella notte fra il 31 ottobre e il 1 novembre, Silent Hill: Ascension è uno show interattivo che consentirà agli spettatori di decidere come si svilupperà la storia, che a quanto pare coinvolgerà due famiglie.

Come saprete, dunque, non stiamo parlando di un gioco bensì di un progetto differente e piuttosto originale; specie nel caso del franchise Konami, che non aveva mai sperimentato questo genere di percorso in precedenza.