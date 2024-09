Destiny Rising potrebbe essere il nuovo titolo della serie, per piattaforme mobile

Pare che ci sia un nuovo capitolo nella serie Destiny in lavorazione presso Bungie in questo periodo, il cui titolo sarebbe Destiny Rising, secondo quanto riferito da Forbes in queste ore: si tratterebbe però di una sorta di spin-off per piattaforme mobile.

L'informazione arriva dal leaker Kurakasis, che in passato si è dimostrato piuttosto affidabile e che ci porta dunque a prendere in considerazione anche l'informazione in questione, sebbene vada comunque presa come una semplice voce di corridoio.

In effetti, non è affatto la prima volta che si sente di parlare di un passaggio di Destiny sulle piattaforme mobile, ma il progetto finora non si è mai concretizzato, nonostante il franchise sia probabilmente adatto a una trasposizione del genere.