Banjo-Tooie tornerà presto come nuovo gioco gratis per gli abbonati a Nintendo Switch Online

C'è un grande ritorno in vista per gli abbonati a Nintendo Switch Online + Pacchetto Aggiuntivo, considerando che il nuovo gioco gratis in arrivo all'interno del catalogo dei classici scaricabili è il mitico Banjo-Tooie, come annunciato con un trailer di presentazione.

Seguito di Banjo-Kazooie, si tratta di un platform 3D che ha per protagonisti ancora una volta la strana coppia formata da orso e pennuto, che collaborano per portare a termine una nuova avventura in seguito alla resurrezione della malvagia strega Gruntilda, intenzionata a riportare il caos a Spiral Mountain e dintorni.

Banjo-Tooie potrà essere scaricato liberamente dagli abbonati a Nintendo Switch Online + Pacchetto aggiuntivo a partire dal 25 ottobre 2024, all'interno della raccolta di titoli Nintendo 64 a cui hanno accesso coloro che possiedono la sottoscrizione in questione.