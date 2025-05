Genki risponde con un comunicato dopo la denuncia di Nintendo

Genki ha risposto alla denuncia di Nintendo con un comunicato in cui esprime la propria posizione in merito alle accuse mosse dalla casa giapponese, che ha citato in giudizio il produttore di accessori parlando di violazione di trademark, concorrenza sleale e pubblicità ingannevole.

"È possibile che abbiate visto che Nintendo ha recentemente intentato una causa contro di noi", si legge nel post pubblicato da Genki. "Stiamo prendendo la questione seriamente e collaborando con i nostri legali per rispondere in modo ponderato."

"Quello che possiamo dire è questo: Genki è sempre stata un'azienda indipendente, concentrata sulla creazione di accessori da gioco innovativi per la community che amiamo. Siamo orgogliosi del lavoro che abbiamo fatto, e sosteniamo la qualità e l'originalità dei nostri prodotti."

"Anche se non possiamo commentare nel dettaglio, stiamo continuando a prepararci per evadere gli ordini e presentare i nostri nuovi prodotti al PAX East di questa settimana. Siamo grati per l'enorme supporto che abbiamo ricevuto finora."