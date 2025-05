Asus ROG, le novità e le anticipazioni direttamente dal palcoscenico del Comicon di Napoli

Asus ROG non poteva certo mancare al Comicon di Napoli , centro nevralgico del mondo nerd in questo lungo week-end di festa che volge al termine oggi, 4 maggio. Quattro lunghi giorni, dal primo maggio ad oggi appunto, in cui il capoluogo campano si è trasformato in capitale del gaming e non solo, concentrando alla Mostra d'Oltremare decine di migliaia di appassionati provenienti da tutt'Italia.

Postazioni premium e una linea di periferiche in esclusiva

Presente in qualità di technical partner, l'azienda con sede a Taiwan, ha fornito tutti gli strumenti necessari per consentire agli appassionati di darsi battaglia nel circuito Tormenta con una decina di postazioni pronte all'utilizzo per sfide sia a Valorant che a League of Legends. Ognuna di queste si componeva di monitor ROG Strix XG27ACS a 180hz, tastiere compatte Falchion Ace dai colori RGB sgargianti, cuffie Delta con doppia connettività, per parlare al cellulare anche quando si gioca, e sedie ROG Chariot X Core, tanto comode, quanto leggere e maneggevoli. Ogni PC, inoltre, era protetto dagli chassis Asus A31 Plus, sia in colorazione nera che in quella ancor più vistosa bianca, che grazie alle ventole integrate e il suo piano inclinato garantisce il perfetto ricircolo dell'aria.



Il piccolo mostriciattolo di Asus ROG

Non mancava naturalmente una parte espositiva dedicata alle novità dell'azienda taiwanese, grazie alla collaborazione con Giaca, ASUS Gold Store nonché storico partner commerciale certificato "Powered By ASUS", con un paio di chicche esclusive per il Comicon di Napoli, oltre a una serie di simulatori di guida. Tra le molte cose, spiccava una postazione premium, utilizzata nel corso del week-end anche da Moonryde e Pow3r per qualche partita a Call of Duty. Lo chassis utilizzato era un TUF Gaming GT502 Horizon, case con doppia camera per zone di raffreddamento indipendenti per la CPU e le schede grafiche. Il cuore pulsante della configurazione includeva una scheda madre AMD X870 MAX Gaming WiFi 7, novità quasi assoluta del catalogo di Asus, un processore AMD Ryzen 9800X3D e una GPU AMD Prime Radeon 9070 XT.



Eleganza e potenza, tutto in un unico pacchetto

Il monitor era un ROG Swift OLED PG27AQDM che splendeva di luce propria grazie anche ai 240hz di refresh. La tastiera scelta per la configurazione era una pratica, solida e performante Falchion Ace HFX, mentre il mouse era il favoloso Harpe Ace Extreme che, realizzato in fibra di carbonio, vanta una leggerezza davvero imbattibile. Le cuffie erano anche in questo caso delle Delta, per garantire sempre la doppia connettività. La seduta, infine, era la ROG Destrier Core, comodissima, soprattutto nel sostegno offerto al collo e alla zona lombare. Una configurazione assolutamente premium, insomma, seppur a prezzi non così esagerati come ci si potrebbe aspettare.



La linea dedicata a Hatsune Miku in tutto il suo colorato splendore

L'ultima chicca presente nello stand di Asus riguarda un'anteprima mondiale, presente al Comicon di Napoli ancor prima della sua presentazione ufficiale. Si tratta della linea di periferiche composta da cuffie, tastiera, mouse e mouse pad dedicata a Hatsune Miku, cantante virtuale creata nel 2007 da Crypton Future Media. Serie di periferiche dai colori sgargianti e dalle linee morbide, si basa interamente sulla linea TUF.