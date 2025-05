Diablo 4 possiede un enorme potenziale inespresso, gli autori parlano della Stagione 8

Diablo 4 possiede un enorme potenziale inespresso, e nel corso di un'intervista due degli sviluppatori del gioco, il lead seasons designer Deric Nunez e il lead systems designer Colin Finer, hanno parlato di come la Stagione 8 proverà a imprimere una sostanziale spinta all'esperienza.

"Vediamo tutto questo come la continuazione dell'Era dell'Odio, che ha accelerato alla fine degli eventi di Vessel of Hatred", ha spiegato Nunez. "Mephisto cammina per Sanctuarium sotto sembianze umane: ha creato la distrazione perfetta per Belial, che stava aspettando nell'ombra."

"Consideriamo la Stagione 8 come un'opportunità per mettere a fuoco e raffinare le fondamenta delle principali attività endgame. Il sistema dei Lair Boss sta ricevendo una revisione massiccia, non solo con nuovi boss come Belial, l'Araldo dell'Odio, o Urivar, ma anche attraverso miglioramenti generali alla qualità della vita."

"Volevamo integrarlo con più forza nel pantheon delle attività endgame, anche grazie a una svolta nella gestione dei materiali", ha continuato il lead seasons designer. "Il nostro desiderio è quello di aumentare la frequenza con cui i giocatori affrontano i boss."