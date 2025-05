Nintendo considera la diversità molto importante, dice Doug Bowser

Doug Bowser ha detto che Nintendo considera la diversità molto importante, confermando che l'azienda giapponese non ha cambiato il proprio approccio in tal senso nonostante le posizioni espresse dall'amministrazione di Donald Trump.

Bowser ha affrontato l'argomento durante un'intervista con il quotidiano brasiliano Folha: pur consapevole del fatto che molte aziende hanno deciso di rivedere le proprie politiche appunto dopo l'elezione di Trump, il presidente di Nintendo of America ha ribadito l'impegno della sua compagnia nel seguire determinati percorsi.

"Vogliamo sempre attrarre i migliori talenti possibili e tenerli con noi", ha detto Bowser. "Crediamo inoltre che sia importante che questi talenti siano diversi dal punto di vista del loro background, delle loro esperienze e delle loro prospettive, perché anche i nostri giocatori sono diversi."

"Quindi ci sforziamo di avere una diversità che rifletta i nostri giocatori anche all'interno di questa organizzazione. Si tratta di un processo che è in atto da anni, da prima che la gente iniziasse davvero a usare l'acronimo DEI ("diversity, equity and inclusion", NdR), e che non verrà interrotto: per noi è importante."