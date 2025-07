Nothing Phone 3 è ufficiale: caratteristiche tecniche, design e Glyph Matrix nel dettaglio

Dopo una serie di voci, render e supposizioni, Nothing Phone 3 è ufficiale ed è pronto a debuttare anche in Italia. Tra le principali novità troviamo sicuramente un design particolare, arricchito dall'interfaccia Glyph Matrix , che sostituisce il LED Glyph dei modelli precedenti. Vediamo quindi tutte le caratteristiche nel dettaglio.

Le principali caratteristiche del Nothing Phone 3

Le cornici di questo nuovo smartphone hanno uno spessore di 1,87mm, quindi è più sottile del 18% rispetto al Phone 2. Il display AMOLED è da 6,67 pollici, con risoluzione 1.5K 1260x2800 e refresh rate adattivo da 30 a 120Hz, con la luminosità che raggiunge un picco di 4.500nit. Rispetto al modello precedente, inoltre, le prestazioni dovrebbero essere migliorate: si parla di +88% di prestazioni grafiche, +36% di potenza CPU e +60% nella gestione di attività basate sull'intelligenza artificiale.

Nothing Phone 3 nero (Fonte: sito ufficiale)

Per quanto concerne il comparto tecnico, troviamo lo Snapdragon 8s Gen 4 e una batteria da 5.150mAh al silicio-carbonio con supporto alla ricarica rapida tramite cavo a 65W (15W wireless). La ricarica completa avviene in 54 minuti. Questo modello si basa su Nothing OS 3.5 (Android 15) e offre fino a 5 anni di major update e 7 anni di patch di sicurezza.

Sono incluse anche diverse funzioni basate sull'intelligenza artiriciale, tra cui: