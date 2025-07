Prime Gaming regala altri 4 giochi gratis da oggi: Marvel's Midnight Suns, Football Manager 2024 e altri

Anche il mese scorso, oltre ai giochi gratis abitualmente distribuiti agli abbonati a Prime Gaming, Amazon aveva aggiunto alcuni titoli aggiuntivi, e la stessa cosa è stata effettuata in questo caso, a maggior ragione considerando l'importanza degli Amazon Prime Days appena iniziati.

Come è ormai tradizione, in occasione dei Prime Days di Amazon la compagnia ha deciso di regalare altri giochi gratis da aggiungere al catalogo scaricabile liberamente dagli abbonati a Prime Gaming , in questo caso con altri quattro giochi gratis disponibili da oggi, tra i quali alcuni titoli davvero molto interessanti come Marvel's Midnight Suns e Football Manager 2024 .

L'elenco dei nuovi regali da Prime Gaming

Vediamo dunque quali sono i quattro giochi aggiunti in queste ore al catalogo scaricabile liberamente dagli abbonati a Prime Gaming.

Questi sono i titoli disponibili da oggi in aggiunta a quelli già annunciati per luglio:

Football Manager 2024

Star Wars: Jedi Knight - Dark Forces 2

Marvel's Midnight Suns

Amnesia: The Dark Descent

Football Manager 2024 sarà disponibile fino al 12 luglio attraverso Epic Games Store, e si tratta del più recente capitolo nella celebre serie di manageriali di calcio conosciuta in tutto il mondo.

Star Wars Jedi Knight: Dark Forces II sarà disponibile fino all'8 agosto attraverso codice download, ed è uno storico action in terza persona ambientato nel celebre universo fantascientifico di Star Wars.

Marvel's Midnight Suns è disponibile attraverso Epic Games Store, ed è un ottimo strategico che consente di utilizzare vari noti super-eroi dell'universo Marvel in una meccanica simile a XCOM, non per nulla sviluppato dagli stessi Firaxis.

Infine Amnesia: The Dark Descent è riscattabile entro l'11 agosto attraverso Epic Games Store, ed è un inquietante horror in prima persona che ha lanciato la serie di Frictional Games in tutto il mondo.