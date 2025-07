Google Meet migliora i riepiloghi delle riunioni con sommari e azioni suggerite

Google ha annunciato un importante aggiornamento per Meet, il suo servizio di videoconferenze, che rende le email di riepilogo molto più pratiche ed efficaci. La funzione "Prendi appunti per me" utilizza l'intelligenza artificiale di Gemini per trascrivere e riassumere automaticamente ciò che viene detto durante una riunione. Finora, al termine di una riunione, gli utenti ricevevano un'email con un semplice link a un documento Google contenente gli appunti. Ora, grazie al nuovo aggiornamento, l'email includerà direttamente un breve sommario dell'incontro e una lista di azioni suggerite, ovvero i prossimi passi da intraprendere. Questo aumenta di gran lunga la chiarezza e la produttività.

Nuove opzioni di organizzazione Google ha anche introdotto nuove opzioni per gli organizzatori delle riunioni, che ora possono scegliere chi riceverà le note di riepilogo. Le opzioni includono: tutti gli invitati, solo gli invitati all'interno della propria organizzazione oppure solo gli host e i co-host. Questa impostazione resta valida anche per le riunioni ricorrenti, così da non doverla impostare ogni volta. Google Meet Inoltre, Google ha introdotto una nuova opzione per condividere oggetti fisici durante le riunioni, presentando direttamente da una seconda fotocamera (come una document camera), con supporto fino a 1080p a 30FPS. Perfetta per insegnanti o presentazioni pratiche.