Google Pixel 10a è disponibile: ecco specifiche e prezzo

Google Pixel 10a debutta oggi, proponendo la formula vincente già ottenuta con il modello 9a. L'idea alla base del colosso californiano è sempre lo stesso: un seguace fedele, comodo, dalle indubbie performance ma senza svuotare il portafoglio degli acquirenti. Il prezzo di listino in Italia parte da 549€, su Google Store e non solo, e sarà disponibile in quattro colori diversi: Obsidian, Lavender, Berry, Fog. Lo smartphone presenta diverse migliorie rispetto al modello precedente, a cominciare dalla fotocamera posteriore totalmente piatta. Diamogli uno sguardo più da vicino

Specifiche tecniche del Google Pixel 10a Il nuovo modello segna un punto di rottura rispetto al passato, eliminando completamente la sporgenza della fotocamera tipica dei modelli precedenti per offrire un retro totalmente piatto. Questo risultato è stato ottenuto attraverso una completa reingegnerizzazione dei componenti interni, rispondendo a una specifica visione estetica del team di progettazione. Lo slot SIM di Google Pixel 10a Come detto, il dispositivo viene proposto in quattro varianti cromatiche ed è stato costruito con un'attenzione particolare alla longevità. Oltre all'impiego di un vetro più resistente ai graffi, viene garantito un supporto software di 7 anni per gli aggiornamenti, assicurando che il telefono rimanga attuale ed efficiente nel lungo periodo. Scheda tecnica Google Pixel 10a Display : 6,3" pOLED (Actua), FHD+ (1080 x 2424), 20:9, 422 ppi, 60-120Hz, fino a 2000 nit (HDR) e 3000 nit (picco), contrasto >2.000.000:1

: 6,3" pOLED (Actua), FHD+ (1080 x 2424), 20:9, 422 ppi, 60-120Hz, fino a 2000 nit (HDR) e 3000 nit (picco), contrasto >2.000.000:1 Processore : Google Tensor G4 con coprocessore di sicurezza Titan M2

: Google Tensor G4 con coprocessore di sicurezza Titan M2 Memoria : 8 GB RAM

: 8 GB RAM Storage : 128 GB / 256 GB

: 128 GB / 256 GB Batteria : 5.100 mAh tipica (minimo 5.000 mAh)

: 5.100 mAh tipica (minimo 5.000 mAh) Ricarica : Ricarica rapida: fino al 50% in circa 30 minuti con caricatore 45W USB-C PPS o superiore (venduto separatamente) Wireless Qi fino a 10W

: Fotocamera posteriore : 48 MP wide (f/1.7, OIS + EIS, sensore 1/2") 13 MP ultra-wide (f/2.2, 120°, sensore 1/3.1") Super Res Zoom fino a 8x

: Fotocamera anteriore : 13 MP (f/2.2, 96,1°)

: 13 MP (f/2.2, 96,1°) Video : Posteriore: 4K a 30/60 fps, 1080p a 30/60 fps Anteriore: 4K a 30 fps

: Software : Android 16

: Android 16 Aggiornamenti : 7 anni di aggiornamenti OS, sicurezza e Pixel Drop

: 7 anni di aggiornamenti OS, sicurezza e Pixel Drop Materiali : Vetro Gorilla Glass 7i (fronte), frame in alluminio satinato riciclato, retro composito opaco con almeno 81% plastica riciclata

: Vetro Gorilla Glass 7i (fronte), frame in alluminio satinato riciclato, retro composito opaco con almeno 81% plastica riciclata Certificazione : IP68 (acqua e polvere)

: IP68 (acqua e polvere) Dimensioni : 153,9 x 73,0 x 9,0 mm

: 153,9 x 73,0 x 9,0 mm Peso : 183 g

: 183 g Connettività : 5G Sub-6, Wi-Fi 6E (2.4/5/6 GHz), Bluetooth 6.0, NFC, GPS/GLONASS/Galileo/Beidou/QZSS

: 5G Sub-6, Wi-Fi 6E (2.4/5/6 GHz), Bluetooth 6.0, NFC, GPS/GLONASS/Galileo/Beidou/QZSS SIM : Dual SIM (nano SIM + eSIM)

: Dual SIM (nano SIM + eSIM) Colori : Lavender, Berry, Fog, Obsidian

: Lavender, Berry, Fog, Obsidian Prezzo: 549€ (128 GB) / 649€ (256GB)

Comparto fotografico e performance Il dispositivo punta a posizionarsi ai vertici della categoria per la fascia di prezzo sotto i 600 euro, superando le prestazioni dei modelli precedenti. Vengono promessi miglioramenti evidenti soprattutto negli scatti in condizioni di scarsa luminosità. Come al solito, però, difficilmente riuscirà a imporsi rispetto al Pixel 10 base (che si trova facilmente a cifre simili) fino ai primi tagli di prezzo. Il nuovo design di Google Pixel 10a rende lo smartphone più "anonimo" Sono state inoltre integrate funzionalità avanzate basate sull'intelligenza artificiale, tra cui: Auto Best Take per ottimizzare i ritratti

per ottimizzare i ritratti Camera Coach per suggerimenti sull'inquadratura

per suggerimenti sull'inquadratura Add Me per l'inserimento del fotografo negli scatti di gruppo Un po' di cover di Google Pixel 10a L'IA non è concepita come un elemento isolato, ma come un supporto costante alla quotidianità dell'utente. Attraverso strumenti come Gemini, la funzione "Cerchia e Cerca" e, per gli utenti Pro, i modelli Nano Banana e Veo 3, lo smartphone agisce come un vero e proprio assistente personale integrato nel sistema operativo.

Batteria e autonomia L'efficienza del nuovo hardware si traduce anche in un minor consumo energetico, garantendo un'autonomia prolungata. Per quanto riguarda la ricarica, il passaggio dai 23W del modello 9A ai nuovi 30W, pur non raggiungendo velocità record, consente di ottenere il 50% di energia in meno di trenta minuti. Il lato di Google Pixel 10a È inoltre confermata la presenza della ricarica wireless a 10W per una maggiore praticità d'uso.

Sicurezza e sostenibilità Un'importante innovazione riguarda l'integrazione di un nuovo modem che abilita il servizio di SOS satellitare, rendendo la sicurezza una funzione accessibile e non limitata ai modelli di fascia alta. Google Pixel 10a L'approccio ecologico, invece, si riflette nella scelta dei materiali: il 36% del peso totale del dispositivo deriva da risorse riciclate. Nello specifico, la scocca posteriore è composta per l'81% da plastica rigenerata e, per la prima volta, sono stati impiegati metalli riciclati (come rame, cobalto e oro) anche per la componentistica interna. Coerentemente con questa filosofia, il packaging è totalmente privo di plastica.