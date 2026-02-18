Google Pixel 10a è disponibile: ecco specifiche e prezzo

Google Pixel 10a debutta oggi, proponendo la formula vincente già ottenuta con il modello 9a. L'idea alla base del colosso californiano è sempre lo stesso: un seguace fedele, comodo, dalle indubbie performance ma senza svuotare il portafoglio degli acquirenti. Il prezzo di listino in Italia parte da 549€, su Google Store e non solo, e sarà disponibile in quattro colori diversi: Obsidian, Lavender, Berry, Fog.
Lo smartphone presenta diverse migliorie rispetto al modello precedente, a cominciare dalla fotocamera posteriore totalmente piatta. Diamogli uno sguardo più da vicino
Specifiche tecniche del Google Pixel 10a
Il nuovo modello segna un punto di rottura rispetto al passato, eliminando completamente la sporgenza della fotocamera tipica dei modelli precedenti per offrire un retro totalmente piatto. Questo risultato è stato ottenuto attraverso una completa reingegnerizzazione dei componenti interni, rispondendo a una specifica visione estetica del team di progettazione.
Come detto, il dispositivo viene proposto in quattro varianti cromatiche ed è stato costruito con un'attenzione particolare alla longevità. Oltre all'impiego di un vetro più resistente ai graffi, viene garantito un supporto software di 7 anni per gli aggiornamenti, assicurando che il telefono rimanga attuale ed efficiente nel lungo periodo.
Scheda tecnica Google Pixel 10a
- Display: 6,3" pOLED (Actua), FHD+ (1080 x 2424), 20:9, 422 ppi, 60-120Hz, fino a 2000 nit (HDR) e 3000 nit (picco), contrasto >2.000.000:1
- Processore: Google Tensor G4 con coprocessore di sicurezza Titan M2
- Memoria: 8 GB RAM
- Storage: 128 GB / 256 GB
- Batteria: 5.100 mAh tipica (minimo 5.000 mAh)
- Ricarica:
- Ricarica rapida: fino al 50% in circa 30 minuti con caricatore 45W USB-C PPS o superiore (venduto separatamente)
- Wireless Qi fino a 10W
- Fotocamera posteriore:
- 48 MP wide (f/1.7, OIS + EIS, sensore 1/2")
- 13 MP ultra-wide (f/2.2, 120°, sensore 1/3.1")
- Super Res Zoom fino a 8x
- Fotocamera anteriore: 13 MP (f/2.2, 96,1°)
- Video:
- Posteriore: 4K a 30/60 fps, 1080p a 30/60 fps
- Anteriore: 4K a 30 fps
- Software: Android 16
- Aggiornamenti: 7 anni di aggiornamenti OS, sicurezza e Pixel Drop
- Materiali: Vetro Gorilla Glass 7i (fronte), frame in alluminio satinato riciclato, retro composito opaco con almeno 81% plastica riciclata
- Certificazione: IP68 (acqua e polvere)
- Dimensioni: 153,9 x 73,0 x 9,0 mm
- Peso: 183 g
- Connettività: 5G Sub-6, Wi-Fi 6E (2.4/5/6 GHz), Bluetooth 6.0, NFC, GPS/GLONASS/Galileo/Beidou/QZSS
- SIM: Dual SIM (nano SIM + eSIM)
- Colori: Lavender, Berry, Fog, Obsidian
- Prezzo: 549€ (128 GB) / 649€ (256GB)
Comparto fotografico e performance
Il dispositivo punta a posizionarsi ai vertici della categoria per la fascia di prezzo sotto i 600 euro, superando le prestazioni dei modelli precedenti. Vengono promessi miglioramenti evidenti soprattutto negli scatti in condizioni di scarsa luminosità. Come al solito, però, difficilmente riuscirà a imporsi rispetto al Pixel 10 base (che si trova facilmente a cifre simili) fino ai primi tagli di prezzo.
Sono state inoltre integrate funzionalità avanzate basate sull'intelligenza artificiale, tra cui:
- Auto Best Take per ottimizzare i ritratti
- Camera Coach per suggerimenti sull'inquadratura
- Add Me per l'inserimento del fotografo negli scatti di gruppo
L'IA non è concepita come un elemento isolato, ma come un supporto costante alla quotidianità dell'utente. Attraverso strumenti come Gemini, la funzione "Cerchia e Cerca" e, per gli utenti Pro, i modelli Nano Banana e Veo 3, lo smartphone agisce come un vero e proprio assistente personale integrato nel sistema operativo.
Batteria e autonomia
L'efficienza del nuovo hardware si traduce anche in un minor consumo energetico, garantendo un'autonomia prolungata. Per quanto riguarda la ricarica, il passaggio dai 23W del modello 9A ai nuovi 30W, pur non raggiungendo velocità record, consente di ottenere il 50% di energia in meno di trenta minuti.
È inoltre confermata la presenza della ricarica wireless a 10W per una maggiore praticità d'uso.
Sicurezza e sostenibilità
Un'importante innovazione riguarda l'integrazione di un nuovo modem che abilita il servizio di SOS satellitare, rendendo la sicurezza una funzione accessibile e non limitata ai modelli di fascia alta.
L'approccio ecologico, invece, si riflette nella scelta dei materiali: il 36% del peso totale del dispositivo deriva da risorse riciclate. Nello specifico, la scocca posteriore è composta per l'81% da plastica rigenerata e, per la prima volta, sono stati impiegati metalli riciclati (come rame, cobalto e oro) anche per la componentistica interna. Coerentemente con questa filosofia, il packaging è totalmente privo di plastica.
Prezzi di vendita
Il nuovo Pixel 10a sarà disponibile presso i punti vendita online e fisici in Italia dal 5 marzo a partire da 549€ (128GB) e 649€ (256GB).
L'offerta di lancio sul Google Store prevede un extra trade-in da 100 euro e uno sconto del 50 percento sulle Buds 2a tra il 18 febbraio e il 18 marzo. In questo modo si può arrivare a ricevere un rimborso fino a 435 € con la permuta di uno smartphone idoneo.