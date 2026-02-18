Cerchi un nuovo mouse da gaming? L'HyperX Pulsefire Saga Pro è in offerta su Amazon, maxi sconto e (quasi) minimo storico

Su Amazon, oggi, è presente e disponibile una promozione molto interessante e allettante per chi sta cercando un nuovo mouse da gaming (e non solo): l'offerta prevede uno sconto in formato extra large del 59% sull'HyperX Pulsefire Saga Pro che viene venduto a 49,73€, poco più di 1€ sopra il minimo storico. Puoi acquistarlo direttamente tramite questo link, oppure accedi alla pagina del prodotto dal banner qui giù: Grazie a un design modulare con fino a 16 combinazioni possibili, consente di personalizzare tasti laterali, vassoi intercambiabili e impugnature senza l'utilizzo di attrezzi; questa flessibilità lo rende adatto per diverse tipologie di giochi, probabilmente non eccelle in nessun tipo ma riesce ad offrire un'ottima soluzione bilanciata.
Ulteriori dettagli
Sul fronte delle prestazioni, il Pulsefire Saga Pro supporta il polling wireless a 4K, garantendo una risposta estremamente rapida e un tracciamento fluido. L'input preciso e la latenza ridotta assicurano movimenti accurati anche nelle situazioni più concitate.
Con un peso di soli 72 grammi, il mouse combina leggerezza e robustezza, risultando comodo anche durante lunghe sessioni di gioco.
La batteria offre fino a 90 ore di autonomia con polling a 1 kHz, riducendo la necessità di ricariche frequenti. La doppia modalità di connessione permette di scegliere tra dongle wireless a 2.4 GHz o Bluetooth.