Su Amazon è disponibile il Game Boy LEGO (quasi) al minimo storico: promo attiva su un pezzo unico da collezione

Su Amazon, oggi, è presente e disponibile una promo interessante sul Game Boy LEGO che viene messo in offerta con uno sconto attivo del 23% per un costo totale e finale d'acquisto di 45,99€, meno di 3€ in più rispetto al minimo storico . Puoi acquistare il gioco direttamente tramite questo link , oppure accedi alla pagina del prodotto cliccando sul banner qui in basso: Il modellino LEGO Game Boy Nintendo è un omaggio perfetto ai mitici anni '90 e ai videogiochi che hanno segnato un'intera generazione. Questa replica quasi in scala 1:1 della storica console portatile permette di rivivere la magia del gaming retrò costruendo, pezzo per pezzo, la "console".

Ulteriori dettagli sul gioco

Il set riproduce fedelmente gli elementi iconici del Game Boy originale: il +Control Pad, i pulsanti A e B, SELECT e START, la regolazione del contrasto, la manopola del volume e perfino lo slot per il Game Pak. Una volta completato, il modello può essere esposto sull'apposito supporto, diventando un pezzo da collezione ideale per ogni appassionato.

Sono incluse anche due cartucce costruibili con mattoncini, ispirate a grandi classici come The Legend of Zelda: Link's Awakening e Super Mario Land. Il modello non è funzionante, ma offre schermi lenticolari intercambiabili e una schermata iniziale Nintendo per personalizzare il display e ricreare l'atmosfera dell'epoca.