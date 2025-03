R.E.P.O. ha battuto anche Split Fiction e Monster Hunter Wilds nelle classifiche di Steam di questa settimana

Secondo i dati elaborati da SteamDB, R.E.P.O. ha battuto Split Fiction e Monster Hunter Wilds . Ha fatto meglio anche di Steam Deck, in quarta posizione, e di Cyberpunk 2077 , che è tornato a lambire la vetta grazie ai saldi primaverili.

Le classifiche di vendita di Steam dell'ultima settimana, che fanno riferimento al periodo che va dall'11 al 18 marzo 2025 e che non comprendono i ricavi dei giochi free-to-play, sono state dominate da R.E.P.O. , titolo che sta crescendo giorno dopo giorno e che ormai appare in pianta stabile tra i più giocati di Steam.

Horror cooperativo

Vediamo quindi l'elenco delle prime cinque posizioni della classifica dei più venduti su Steam nell'ultima settimana:

1 - R.E.P.O.

2 - Split Fiction

3 - Monster Hunter Wilds

4 - Steam Deck

5 - Cyberpunk 2077

R.E.P.O. è un horror cooperativo multigiocatore di semiwork, gli stessi di Voidigo. Il successo ha colto alla sprovvista lo sviluppatore, che sicuramente non si aspettava il 96% di più di 34.000 recensioni positive e un picco di 187.365 giocatori contemporanei, con più di 100.000 giocatori contemporanei fatti registrare tutti i giorni, per il suo indie lanciato in accesso anticipato. Parliamo di numeri che molte grosse produzioni si sognano.