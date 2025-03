Xenoblade Chronicles X Definitive Edition è in arrivo, come ci ricorda l'immancabile trailer di lancio

Xenoblade Chronicles X Definitive Edition è in arrivo nelle prossime ore, con la data di uscita fissata per il 20 marzo su Nintendo Switch, e c'è già l'immancabile trailer di lancio a ricordare l'evento e mostrare qualche altra scena del gioco.

Dopo una breve introduzione narrativa che mette in scena le premesse della storia, lo spettacolare trailer riportato qui sotto passa a un montaggio di varie scene di gioco, pur rimanendo fortemente incentrato su un carattere narrativo che dà maggiore risalto a trama e personaggi.

Per conoscere meglio il gioco in questione vi rimandiamo alla nostra recensione di Xenoblade Chronicles X Definitive Edition che abbiamo pubblicato proprio in queste ore, nella quale promuoviamo questo rifacimento tecnico con un'ottima valutazione, come d'altra parte sta succedendo un po' ovunque visto i voti stellari dalla critica registrati finora.