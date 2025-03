Con Split Fiction appena uscito, Hazelight sta già lavorando al prossimo gioco

Parlando al podcast Friends Per Second, Fares ha confermato che lo studio ha iniziato i lavori sul nuovo gioco già da circa un mese , dunque appena lo sviluppo di Split Fiction si è concluso, a dimostrazione della grande vena creativa del team in questione, che sta proseguendo con un ritmo produttivo davvero notevole.

Il team Hazelight sembra instancabile: nonostante abbia appena lanciato Split Fiction , che ha ottenuto subito un successo impressionante, lo studio capitanato da Josef Fares è già al lavoro sul prossimo gioco , come riferito dal director in una recente intervista.

130 pagine di idee già pronte

"Si tratta soprattutto della storia, di ciò che accadrà, ma anche di un po' di gameplay", ha spiegato Fares, parlando di questo volume sullo sviluppo del nuovo gioco che raccoglie idee e caratteristiche per il prossimo titolo.

La grande accoglienza per Split Fiction ha sollevato in maniera notevole il morale del team, che ora si trova nella convinzione di poter realizzare grandi progetti: "Quando parliamo in mensa o tra di noi, siamo d'accordo sul fatto di poter migliorare ancora, impegnandoci", ha detto Fares. "È così che ci sentiamo fiduciosi, e la gente è molto felice ed entusiasta. In questo momento è un posto molto felice, Hazelight".

D'altronde, l'entusiasmo è comprensibile considerando il nuovo traguardo di vendite già raggiunto nel giro di una settimana e il fatto che ha la media voti più alta del 2025, per il momento.