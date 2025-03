Il director di Baldur's Gate 3 pensa che i giochi single player non siano morti: devono essere buoni per vendere

Il fondatore di Larian Studios e director di Baldur's Gate 3, Swen Vincke, ha espresso la sua opinione sulla cosiddetta morte dei giochi single player. Parlandone su X, Vincke ha spiegato che i giochi single-player non stanno morendo, come sostengono alcuni manager di grandi aziende.

"È di nuovo quel periodo dell'anno in cui i grandi giochi single player vengono dichiarati morti", ha detto, per poi aggiungere: "Usate la vostra immaginazione. Non lo sono. Devono solo essere buoni."

È evidente come Larian Studios non possa considerare in alcun modo morti i giochi single player, visto il successo di Baldur's Gate 3 e visto il fatto che sta lavorando al suo prossimo gioco, che sarà single player.