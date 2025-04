Su Steam si festeggia il decimo anniversario del London Games Festival, con sconti e offerte

Il London Games Festival è arrivato alla decima edizione ed è diventato un punto di riferimento della scena indie europea, tanto che la partecipazione aumenta di anno in anno. Per festeggiare la ricorrenza, è stata organizzata una tornata di saldi su Steam , dedicata ai giochi che hanno calcato le sale della manifestazione londinese, punto d'incontro per l'intera comunità che gravità intorno al mondo dei videogiochi, dai creatori agli investitori fino ai giocatori stessi.

Qualche offerta

Volete avere un'idea delle offerte che fanno parte del Festival?

Balatro è uno dei giochi in offerta

Ad esempio il gioco di carte roguelike Balatro è venduto a 12,59 euro invece di 13,99 euro (-10%), il gioco di ruolo d'azione alla giapponese Eastward è venduto a 12,49 euro invece di 24,99 euro (-50%), l'avventura narrativa Bramble: The Mountain King è venduta a 5,99 euro invece di 29,99 euro (-80%).

Il gestionale The Wandering Village è venduto a 17,49 euro invece di 24,99 euro (-30%), l'avventura Pacific Drive è venduta a 17,99 euro invece di 29,99 euro (-40%), Suicide Squad Kill the Justice League a 6,99 euro invece di 69,99 euro (-90%). Quale occasione migliore per scoprire se quest'ultimo è il gioco pessimo di cui tanti vanno parlando o se si può, in qualche modo, salvare?

Il punto di partenza è come sempre Steam. Per la precisione la pagina celebrativa dei dieci anni del London Games Festival.