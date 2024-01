Project U di Ubisoft: un test su invito è in arrivo, ecco come fare richiesta e i dettagli

Ubisoft ha svelato che è in arrivo un test pubblico per "Project U" all'inizio di febbraio (1-6) per PC (tramite Ubisoft Connect) in Europa (Italia compresa) e Nord America.

Ubisoft descrive il gioco in questo modo: "Nome in codice Project U è un nuovo tipo di sparatutto cooperativo basato su sessioni, in cui i giocatori si uniscono in battaglie contro legioni schiaccianti di macchine. Siamo entusiasti di invitarvi al test e di raccogliere il vostro feedback per migliorare l'esperienza di gioco e indirizzare la produzione nella giusta direzione!"

Potete fare richiesta per la partecipazione al test a questo indirizzo. Ovviamente fare richiesta non significa per certo ricevere l'accesso a Project U. Sarà Ubisoft a inviarvi un'email nel caso nel quale veniate selezionati.