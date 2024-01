Battlefield, il nuovo gioco vuole 'gli effetti di distruzione più realistici' al mondo

Nel mentre DICE continua a sostenere Battlefield 2042 che a dispetto di tutto pare essersi ripreso, sullo sfondo Ripple Effect sta lavorando a un nuovo capitolo di Battlefield. Cosa possiamo aspettarci da esso? Secondo una proposta di lavoro, uno degli obiettivi del team è di realizzare "gli effetti di distruzione più realistici ed emozionanti del settore".

Il ruolo in questione è quello di Senior 3D Artist presso il team Ripple Effect, in Canada. Viene affermato che una parte fondamentale del ruolo sarà quella di "creare VFX ottimizzati e iperrealistici nel gioco".

Per il momento non sappiamo molto altro, ma certamente si tratta di un obiettivo non da poco, anche se è normale usare toni enfatici all'interno delle proposte di lavoro.