Elden Ring x PUREARTS: collaborazione annunciata per febbraio, i fan iniziano a sperare per il DLC

PUREARTS , compagnia che realizza action figure da collezione, ha annunciato che a febbraio 2024 arriverà la sua prima collaborazione con Elden Ring . Per il momento non sono presenti altri dettagli, ma questo annuncio ha ricominciato a far sperare i fan che il gioco di ruolo d'azione di FromSoftware riceverà la propria espansione Shadow of the Erdtree.

Ancora febbraio 2024

L'artwork di Elden Ring Shadow of the Erdtree

Il fatto che sia stata annunciata una collaborazione tra PUREARTS ed Elden Ring, di per sé, non vuol dire molto, ma è la data a spingere i fan a pensare che vi sia qualcosa sotto.

Ricordiamo infatti che, secondo un leak, Thrustmaster sarebbe in procinto di distribuire dei controller a tema Elden Ring, precisamente a febbraio 2024. Nei documenti emersi online si afferma che l'espansione è in arrivo insieme ai controller.

Febbraio 2024 è anche il mese dell'anniversario di Elden Ring e quindi in molti continuano a sperare che Shadow of the Erdtree sia previsto per tale mese.

Come già detto in precedenza, non è stato svelato nulla su questa espansione, se non l'artwork che vedete poco sopra. Esiste sempre la (remota?) possibilità che FromSoftware sveli e pubblichi all'improvviso il contenuto di Elden Ring, ma considerando l'importanza dell'espansione per Bandai Namco (Elden Ring è uno dei giochi di maggior successo dell'editore) è credibile che preferisca prendersi il tempo di pubblicizzarlo per bene.

Non ci resta che attendere per scoprire come andranno le cose.

