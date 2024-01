Elden Ring, ecco cosa fa veramente l'aggiornamento 1.10.1 dell'11 gennaio

Elden Ring si è aggiornato alla versione 1.10.1 e questo update si è occupato di fare una sola cosa: aggiornare il Easy Anti-Cheat per supportare il più recente update di Steam OS. Per questo motivo, questa patch è dedicata unicamente alla versione Steam del gioco.

Come vi abbiamo segnalato, quest'oggi - 11 gennaio 2024 - Elden Ring è stato messo online per l'arrivo di un aggiornamento. Sin dall'inizio sapevamo che questo update non avrebbe incluso contenuti di gioco e sarebbe stato semplicemente necessario per una manutenzione tecnica. Cosa è cambiato però nel dettaglio? Ora possiamo rispondere alla domanda in quanto è arrivata la patch note ufficiale tramite il sito di Bandai Namco, che ricordiamo è l'editore del gioco.

Il DLC di Elden Ring continua a sfuggire

Nel mentre FromSoftware aggiorna Elden Ring, gli appassionati non vedono l'ora di avere tra le mani l'espansione Shadow of the Erdtree. Dopo quasi due anni dall'uscita, il soulslike non ha ancora ricevuto una grande iniezione di contenuti - se non si conta l'update del Colosseo - e molti iniziano a perdere la pazienza.

FromSoftware, dopo la conferma che il DLC è in sviluppo, non ha inoltre mostrato nulla, il che fa temere che ci vorrà ancora parecchio tempo prima dell'arrivo di questo nuovo contenuto per Elden Ring. Le voci più recenti continuano a puntare il dito verso febbraio, ma sono appunto solo rumor.