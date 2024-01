Monsters, spin-off di One Piece, ha una data di uscita su Netflix

Monsters racconta la storia del giovane samurai Ryuma , che è comparso appunto in One Piece dopo essere stato protagonista di una serie che Oda ha realizzato prima del suo più grande (e longevo!) successo.

Monsters: 103 Mercies Dragon Damnation , la serie animata spin-off di One Piece , ha una data di uscita : sarà disponibile in streaming su Netflix a partire dal 21 gennaio, sempre che il lancio americano corrisponda con quello italiano.

Direttamente dal passato

Alcuni dei personaggi di Monsters

Il personaggio che vedremo in Monsters: 103 Mercies Dragon Damnation è un antenato di Zoro che torna in vita per qualche motivo e decide di recarsi in un villaggio che è stato attaccato da un drago, determinato a sconfiggerlo.

Il suo viaggio lo porterà a fare la conoscenza di Flare, una giovane cameriera, e di tanti altri personaggi.