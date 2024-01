Granblue Fantasy: Relink, demo PlayStation confermata ufficialmente insieme ad altre novità

Cygames - editore - e Cygames Osaka - sviluppatore - hanno annunciato nuovi dettagli su Granblue Fantasy: Relink, compreso il fatto che il gioco sarà disponibile in versione di prova per PlayStation 4 e PlayStation 5, tramite PS Store. La demo sarà disponibile alla mezzanotte del 12 gennaio 2024.

La demo avrà tre modalità: il tutorial, la modalità storia e la modalità missione. Il tutorial, come è chiaro, serve per apprendere i controlli di base del gioco, utile per chi avvia il gioco per la prima volta. La modalità storia permette di vivere l'inizio del gioco, per capire di cosa racconterà Granblue Fantasy: Relink. Infine, la modalità missione include tre diverse "quest" che possono essere giocate anche in multigiocatore (massimo quattro persone) oltre che offline con il supporto di alleati controllati dal gioco. Queste missioni sono più complesse di quanto troverete nella modalità storia.

La demo permetterà di usare 11 diversi personaggi. Inoltre, per ogni modalità completata - tutorial a parte - riceverete dei piccoli bonus che saranno accessibile nella versione completa del gioco.