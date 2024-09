Gli iPad in uscita nel 2025 potrebbero presentare il nuovo chip Wi-Fi proprietario

Da ormai diversi anni, Apple sta lavorando attivamente alla realizzazione del suo chip Wi-Fi proprietario . Un recente report di Digitimes indicherebbe che il nuovo chip Wi-Fi in questione vedrà la luce su almeno uno dei modelli di iPad in uscita nel 2025: scopriamone insieme tutti i dettagli.

Nuovo chip Wi-Fi Apple: uscita nel 2025?

Alcuni insider della catena di fornitura della compagnia suggerirebbero il 2025 come anno d'esordio del nuovo chip Wi-Fi proprietario, nello specifico all'interno dei nuovi modelli di iPad. In alternativa, Apple potrebbe debuttare con il chip in questione su alcuni modelli di iPhone 18, in uscita verosimilmente nel corso del 2026. Questo escluderebbe a tutti gli effetti i nuovi modelli di iPad mini 7 e iPad 11 con chip M4 in arrivo, che verranno verosimilmente presentati da Apple nel mese di ottobre e usciranno entro la fine dell'anno corrente.

Nuovo iPad in uscita nel 2025

Non conosciamo attualmente gli effettivi benefici per i consumatori in termini di prestazioni apportati dal nuovo modem Wi-Fi proprietario: la scelta sarebbe infatti maggiormente riconducibile alle politiche interne di Apple, traducendosi nella volontà di produrre "in casa" il maggior numero di componenti possibile: ricordiamo infatti che i chip Wi-Fi attuali vengono attualmente forniti da Broadcom. Nel caso del più recente iPhone 16 (in uscita domani in Italia), lo smartphone supporta lo standard Wi-Fi 7, con velocità fino a 4 volte superiore rispetto al precedente Wi-Fi 6E.