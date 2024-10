Ecco la possibile finestra di lancio di Google Pixel 9a

Google Pixel 9a: il probabile periodo d'uscita

In base a quanto confermato da diverse fonti, il nuovo Google Pixel 9a sarà disponibile per il preorder a partire dalla metà del mese di marzo 2025, con una successiva messa in commercio attesa per la fine dello stesso mese. Le fonti in questione riportano inoltre che il mese di marzo potrebbe diventare la finestra d'uscita permanente anche per i prossimi modelli della serie a di Pixel, che vedranno la luce nel corso degli anni successivi.

Google Pixel 9a

Per chi non ne fosse a conoscenza, ricordiamo che Google Pixel 9a sarà presumibilmente disponibile in 4 diverse colorazioni, ovvero Porcelain, Obsidian, Peony e infine Iris.