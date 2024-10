SpongeBob SquarePants: The Patrick Star Game è disponibile, per la gioia di chi ama Bikini Bottom

Outright Games ha annunciato la disponibilità odierna di SpongeBob SquarePants: The Patrick Star Game , il nuovo gioco ambientato nel mondo della celebre serie di Nickelodeon, che festeggia anche il 25° anniversario della stessa. Si tratta di un gioco d'avventura sandbox single player lanciato su PlayStation 4, PlayStation 5, Nintendo Switch, Xbox One, Xbox Series X e S e PC (Steam).

Tutti a Bikini Bottom

Come intuibile dal titolo, il giocatore vestirà i panni di Patrick, la stella marina amica di Spongebob, con cui dovrà affrontare delle missioni legate ad alcuni celebri momenti della serie. Ad esempio dovrà liberare il terzo posto preferito di Squiddi Tentacolo per prendere il sole, dovrà far scappare delle persone a colpi di rutti; oppure dovrà affronta una sfida di paracadutismo con Sandy e usare una tuta alare, un paracadute o un ombrellone per lanciarsi sui bersagli e atterrare in una zona di atterraggio in movimento. Durante il gioco si potranno sbloccare dei nuovi costumi e si potranno scoprire delle divertenti sorprese.

Naturalmente si potranno esplorare i luoghi più iconici di Bikini Bottom, dal Centro e Conch Street, al Campo delle meduse, il Colosseo del Fast Food, l'Università di Bikini Bottom e la Discarica. Ci sono anche alcune aggiunte, tra cui il Krabby Patio, una nuova estensione del Krabby Patty, e la versione della signora Puff della Destruction Derby Arena.

Outright Games sottolinea anche che SpongeBob SquarePants: The Patrick Star Game include il doppiaggio del cast originale di SpongeBob SquarePants, tra cui Bill Fagerbakke nei panni di Patrick, Tom Kenny come SpongeBob, Rodger Bumpass come Squiddi Tentacolo, Clancy Brown come Mr. Krabs e molti altri!