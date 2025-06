Le truffe online mietono molte vittime durante gli Amazon Prime Day: trucchi e suggerimenti per il prossimo

L'Amazon Prime Day 2025 si avvicina: dall'8 all'11 luglio, milioni di utenti si preparano a cacciare offerte, sconti e occasioni imperdibili. Ma non sono solo gli acquirenti a mettersi in moto: anche truffatori e hacker approfittano di questi eventi per cercare di rubare soldi e dati personali, veri tesori del mondo digitale.

Ecco perché è fondamentale essere pronti e attenti, per evitare brutte sorprese. Proprio durante eventi online come questi, proliferano le truffe, approfittando della smania delle persone e degli utenti di acquistare in maniera compulsiva o approfittando della volontà di non perdere delle occasioni uniche. Per questo bisogna fare molta attenzione.