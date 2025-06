Un trailer di Ghost of Yōtei ci mostra le gioie della Collector's Edition

Sony e Sucker Punch hanno pubblicato un nuovo trailer dell'action open world Ghost of Yōtei, completamente dedicato alla Collector's Edition, che sarà disponibile al lancio del gioco e costerà la bellezza di 249,99 euro. In realtà già costa, visto che è prenotabile dal negozio ufficiale PlayStation. Insomma, se volete contornarvi di oggetti legati a questa storia, ambientata 300 anni dopo Ghost of Tsushima, questo è il modo per farlo.