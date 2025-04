Microsoft Copilot Studio diventa ancora più potente: l’IA ora può usare siti e app come un essere umano

Microsoft compie un grande balzo in avanti nel campo dell'intelligenza artificiale con l'introduzione di una funzione rivoluzionaria all'interno di Copilot Studio: si chiama "computer use" e consente agli agenti IA di interagire con siti web e applicazioni in modo del tutto autonomo, proprio come farebbe un essere umano. Questa novità posiziona Copilot Studio in diretta concorrenza con Operator, l'agente AI avanzato recentemente introdotto da OpenAI, e segna un'evoluzione decisiva per le funzionalità automatizzate di livello enterprise.

Con questa innovazione, Microsoft offre alle aziende una nuova arma per automatizzare task complesse anche in assenza di API o integrazioni dirette. In pratica, se un'app può essere usata da un utente umano, ora può essere "guidata" anche da un agente intelligente.