Zelda: Tears of the Kingdom e altri giochi Nintendo Switch 2 non supportano il Cloud Save: perché?

Ad esempio The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, Donkey Kong Bananza e Mario Party Jamboree segnalano che non è possibile usare il cloud save, ma non è chiarissimo il motivo o persino se tutto questo sia vero.

La situazione dei salvataggi cloud di Nintendo Switch 2

Come notato da un utente di Resetera, se si va sulle pagine prodotto americane o europee per la versione Nintendo Switch 2 di The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, si legge in fondo: "Nota bene: questo software non supporta la funzione di backup Cloud dei dati di salvataggio dell'abbonamento a pagamento Nintendo Switch Online". Come è consuetudine di Nintendo, non ci sono spiegazioni aggiuntive.

Il disclaimer non è presente sul sito web dell'edizione Nintendo Switch 2 di The Legend of Zelda: Breath of the Wild, ma è presente sulle pagine di Super Mario Party Jamboree e Donkey Kong Bananza.

Se si visitano i siti web giapponesi di Nintendo per questi giochi, la clausola sembra essere assente. Non è quindi chiaro cosa stia accadendo, visto che nemmeno i siti di Nintendo sono d'accordo sulla questione.

È possibile che l'indicazione sia un errore e che sia stata inserita in automatico e che Nintendo non se ne sia accorta. Va inoltre precisato che Nintendo ha già confermato che sarà possibile spostare i salvataggi dai giochi di The Legend of Zelda: Breath of the Wild e Tears of the Kingdom da Switch 1 a Switch 2, quindi il problema in questo caso sarebbe che non è possibile creare un cloud save per la versione Switch 2. Sarebbe comunque una stranezza.

Per ora non ci sono informazioni più chiare da parte di Nintendo: probabilmente dovremo attendere più dettagli.

Segnaliamo infine che il bundle di Nintendo Switch 2 con Mario Kart World sarà disponibile solo per pochi mesi.