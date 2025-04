CMF Phone (2) Pro si svela con i primi dettagli ufficiali sul processore

Manca ormai sempre meno alla presentazione ufficiale di CMF Phone (2) Pro, attesa per il prossimo 28 aprile. Nel frattempo, la compagnia ha già svelato i primi dettagli in merito a questo nuovo modello di smartphone, soffermandosi in particolare sul suo processore: scopriamoli insieme.

Il chip ufficiale di CMF Phone (2) Pro La compagnia ha dichiarato ufficialmente sul social network X che il nuovo CMF Phone (2) Pro sarà alimentato dal processore MediaTek Dimensity 7300. Nonostante non si tratti di un processore top di gamma, il nuovo chip è in grado di garantire discrete prestazioni per l'utilizzo di tutti i giorni, a differenza delle componenti utilizzate generalmente all'interno degli smartphone entry-level, come nel caso di Samsung Galaxy A26 5G e il suo chip proprietario Exynos 1380. Chip MediaTek 7300 Non conosciamo al momento le rimanenti specifiche tecniche di CMF Phone (2) Pro, che verranno senz'altro presentate il prossimo 28 aprile. Il nuovo modello potrebbe infatti montare un nuovo sensore ultrawide da 8 megapixel, che andrebbe ad aggiungersi ai sensori già esistenti. CMF Phone (2) Pro presenterà ancora una volta un design modulare, con la possibilità di rimuovere la scocca posteriore per sostituirla con altre componenti. Stando alle più recenti indiscrezioni, il nuovo modello dovrebbe ospitare un display AMOLED da 6,67 pollici di diagonale, alimentato da una batteria da 5000 mAh di capacità.