Monopoly Go spende più in marketing di quanto costi creare The Last of Us o Cyberpunk 2077

Il gioco di Monopoly Go di Scopely è una delle app di maggior successo su smartphone e tablet. Al lancio ha prodotto un miliardo di dollari e in dieci mesi ha superato i 2 miliardi. Il risultato ovviamente viene raggiunto grazie a una grande campagna di marketing e di acquisizione utenti, che costa alla compagnia ben 500 milioni di dollari. Se non riuscite a capire quanto sia grande questa cifra, sappiate che l'intero franchise di The Last of Us è costato di meno.

Più precisamente, grazie a dei documenti di Sony mal censurati emersi lo scorso anno, sappiamo che The Last of Us Parte 2 è costato in termini di sviluppo 220 milioni di dollari, mentre Horizon Forbidden West è costato 212 milioni di dollari. Cyberpunk 2077, contando anche il marketing e i costi di sviluppo successivi all'uscita, dovrebbe essere costato qualcosa di più di 400 milioni secondo i dati in circolazione, comunque meno di quanto spende in marketing e acquisizione utenti Monopoly Go.