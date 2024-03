YouTube implementa delle nuove regole riguardanti i video generati dall'intelligenza artificiale

In risposta a questo bisogno, YouTube ha introdotto nuove linee guida per l'etichettatura dei video generati con questi mezzi.

Numerose aziende e piattaforme si trovano a fronteggiare la sempre maggiore diffusione dei contenuti generati da intelligenza artificiale e stanno cercando di comprendere come gestire il fenomeno in modo efficiente.

Etichette di non autenticità

YouTube ha creato una nuova sezione dedicata ai contenuti modificati, dove i creatori potranno indicare se le persone, i luoghi o gli eventi nel video sono stati alterati digitalmente

Da oggi in avanti, chiunque carichi un video che appaia realistico, generato attraverso contenuti alterati o "sintetici" sarà tenuto a segnalarlo per trasparenza.

La piattaforma definisce come realistico qualsiasi elemento che potrebbe facilmente essere scambiato per una scena, una persona o un luogo reale.

Nel caso in cui un creatore utilizzi la voce sintetica di una persona reale per la narrazione di un video o sostituisca il volto di un individuo con quello di un'altra persona, sarà tenuto ad apporre un'apposita etichetta.

Inoltre, dovrà dichiarare anche eventuali interventi sulle riprese di un evento o luogo reale, come la modifica di un panorama esistente o la simulazione di un incendio in un edificio reale.

YouTube avverte che, se i creatori non adempiono a queste disposizioni, potrebbe intervenire applicando le etichette in modo coatto.

Pur concedendo del tempo per adeguarsi alle nuove regole, l'azienda prevede di sanzionare coloro che persisteranno a violarle, omettendo gli avvisi ove necessario.

In questa fase di transizione, non ci saranno penalizzazioni, ma in futuro YouTube ha dichiarato che sarà irremovibile.

In caso di violazioni ripetute, i creator potrebbero vedere rimosso il proprio contenuto, sospeso l'account e ricevere ulteriori sanzioni non specificate.