WhatsApp introduce le pubblicità in Europa: come funzionano gli Status Ads e i Promoted Channels

L'annuncio arriva dopo una fase iniziale limitata che ha coinvolto pochi mercati, utile per verificare prestazioni, feedback e conformità regolamentare. Per gli utenti europei esiste però un'opzione aggiuntiva che permette di rimuovere completamente le pubblicità tramite abbonamento.

WhatsApp ha confermato la disponibilità mondiale di Ads negli Status e Promoted Channels , due strumenti che inseriscono contenuti sponsorizzati direttamente nella scheda Aggiornamenti. Si tratta del passo più significativo compiuto dalla piattaforma nel campo della monetizzazione da quando Meta ha deciso di spingere sui canali come strumento informativo.

Come funzionano le pubblicità di WhatsApp in Europa

Le pubblicità negli stati introducono nel flusso degli aggiornamenti brevi messaggi promozionali che si presentano con lo stesso formato di una normale Storia. Le inserzioni compaiono dopo un certo numero di aggiornamenti pubblicati dai contatti e si possono saltare con un semplice swipe. La priorità, afferma Meta, resta quella di limitare l'impatto sull'esperienza d'uso, mantenendo le pubblicità confinate alla scheda Aggiornamenti, senza inserirle nelle chat private, nelle chiamate o nelle altre funzioni principali dell'app.

Accanto agli Status Ads arrivano i Promoted Channels, ovvero canali sponsorizzati messi in evidenza nel directory grazie a un'etichetta ben visibile. Questa funzione permette a aziende, creatori e organizzazioni di farsi notare più facilmente e di ampliare la propria audience. L'idea è quella di proporre contenuti rilevanti anche a utenti che non li avrebbero trovati autonomamente, mantenendo però una distinzione chiara tra promozione e canali ordinari.

WhatsApp precisa che il targeting pubblicitario si basa su segnali minimi come lingua, Paese e interazioni con gli annunci. La piattaforma non accede ai messaggi, alle chiamate o alle attività nei gruppi, che restano protetti dalla crittografia end to end. L'obiettivo è evitare qualsiasi percezione di invasività e mantenere separata la sfera privata dal sistema pubblicitario in arrivo.

Per l'Europa la situazione cambia rispetto al resto del mondo. Gli utenti possono scegliere se utilizzare Status e Canali con le pubblicità oppure pagare un abbonamento mensile che rimuove ogni inserzione. Per attivare il piano è necessario avere almeno 18 anni e collegare l'account al Centro gestione account Meta. I prezzi variano in base alla piattaforma: circa 3 euro al mese se si paga da browser tramite Facebook.com o Instagram.com, mentre il costo sale a circa 4 euro mensili per i pagamenti effettuati tramite App Store o Google Play Store a causa delle commissioni aggiuntive.

Chi attiva l'abbonamento non vedrà più annunci in Status e Canali e le eventuali interazioni con contenuti sponsorizzati non saranno usate per il targeting sugli altri servizi Meta. Gli utenti che non intendono pagare continueranno comunque a utilizzare le funzioni senza limitazioni, semplicemente con la presenza degli annunci nella sezione dedicata.

Il rollout globale richiede comunque del tempo e non tutti visualizzeranno subito le novità. Voi che cosa ne pensate? Vi sono già capitate delle pubblicità? Diteci la vostra nei commenti qua sotto.