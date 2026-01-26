WhatsApp sta lavorando ad un abbonamento: 4€ al mese per non avere pubblicità all'interno della piattaforma

WhatsApp si prepara a introdurre un importante cambiamento nel proprio modello di monetizzazione in Europa e nel Regno Unito. Secondo quanto riportato da WABetaInfo, la piattaforma di messaggistica sta lavorando a un abbonamento opzionale che permetterà agli utenti di rimuovere la pubblicità dalla scheda Aggiornamenti, al costo indicativo di circa 4€ al mese.
In alternativa, chi non sottoscriverà l'abbonamento continuerà a visualizzare annunci e canali promossi all'interno di quella sezione. La scheda Aggiornamenti è lo spazio dell'app che ospita Stati e Canali, una sezione separata dalle chat private. Proprio qui WhatsApp ha iniziato a inserire contenuti sponsorizzati già nel corso del 2025, inizialmente in alcuni Paesi extraeuropei.
Come "funzionerebbe" il nuovo abbonamento di WhatsApp?
L'abbonamento, attualmente in fase di sviluppo, consentirebbe agli utenti finali di eliminare completamente sia gli annunci negli Stati sia i canali promossi, ovvero quei canali che pagano per ottenere maggiore visibilità nella piattaforma.
Dalle informazioni emerse nelle versioni beta, la sottoscrizione sarà gestita tramite acquisti in-app, con rinnovo automatico attraverso il Play Store e la possibilità di annullare l'abbonamento in qualsiasi momento. Al momento, la funzione non è ancora disponibile per i beta tester pubblici e verrà introdotta in un aggiornamento futuro dell'app.
Perché WhatsApp vuole iniziare dall'Europa?
La scelta di limitare inizialmente questa opzione a Europa e Regno Unito sembra legata a motivazioni normative. Il modello ricalca infatti quanto già adottato da Meta su Facebook e Instagram, dove gli utenti possono scegliere tra l'utilizzo gratuito con pubblicità o un abbonamento a pagamento per un'esperienza senza inserzioni, in linea con le richieste delle autorità europee in materia di privacy e concorrenza.
Con questa mossa, WhatsApp punta a bilanciare nuove entrate pubblicitarie con una formula alternativa per chi preferisce un'esperienza più pulita e priva di promozioni. Resta da vedere come reagiranno gli utenti a un servizio che, per oltre un decennio, è stato percepito come completamente gratuito e privo di pubblicità visibile. Che questo sia il primo passo vero un abbonamento all'intero servizio? Lo scopriremo, intanto fateci sapere cosa ne pensate.