Destiny 2: tutti gli annunci dell’Anno della Profezia

Viste le molte novità, l'inizio di una nuova saga (chiamata la Saga del Fato) e il nuovo approccio ad armi e armature, è evidente che Bungie stia puntando sui nuovi giocatori per rimpolpare le fila del suo MMO. Solo il lancio della nuova espansione potrà dirci di più, ma le premesse non hanno deluso la community.

A dare una spinta alla fiducia dei fan nel futuro di Destiny 2 è stato anche il fatto che l'assistant game director Robbie Stevens ha annunciato due anni di espansioni e nuovi contenuti per il prossimo futuro. Il 2025 vedrà il debutto de I Confini del Destino il 15 luglio seguito da I Ribelli il 2 dicembre. Il 2026 avrà l'espansione Shattered Cycle all'inizio dell'estate e The Alchemist in inverno.

Non solo, con I Confini del Destino arriva anche una nuova destinazione chiamata Kepler e una struttura completamente nuova per armi e armature. Cambierà completamente l'interfaccia, sarà possibile arrivare al livello massimo di potere solo giocando nel Crogiolo e il Poligono di tiro, il posto dove testare i danni e le build contro una varietà di nemici, farà finalmente il suo debutto.

Destiny 2 sta per cambiare di netto, e Bungie ha un piano a lungo termine. Durante l'evento di presentazione della prossima espansione intitolata I Confini del Destino, gli sviluppatori hanno mostrato e annunciato i prossimi due anni di contenuti: quattro espansioni a pagamento, una delle quali a tema Star Wars, e quattro grandi aggiornamenti che saranno gratuiti per tutti i giocatori.

A livello di ambientazioni e meccaniche, gli sviluppatori hanno detto che l'ispirazione principale sono stati i metroidvania e le loro abilità di esplorazione . I guardiani, infatti, sia in combattimento sia per risolvere enigmi, potranno trasformarsi in una sfera di energia ad arco mortale (per passare in spazi stretti), generare un cannone da vuoto per sabotare trappole e aprire porte, e avere nuovi shuriken di Telascura per modificare piattaforme e passaggi. Non è chiara né l'origine di queste abilità né la loro efficacia e la community si definisce incuriosita, ma senza nascondere un velo di scetticismo per l'assenza di una spiegazione narrativa.

Kepler è una destinazione circondata da un'anomalia temporale, per cui oggetti e persone dal passato della Terra e del Sistema Solare sono stati portati qui per motivi misteriosi. Una di queste persone è Lodi (che la community ha già soprannominato Gordon Freeman per la sua somiglianza al protagonista di Half Life) e che sarà probabilmente il personaggio che ci farà da guida in questa nuova destinazione.

La prossima espansione in arrivo su Destiny 2 porterà i guardiani su Kepler , un planetoide nella nube di Oort (la fascia di asteroidi che circonda i limiti esterni del sistema solare) su invito dei Nove, misteriose entità fatte di materia oscura. A livello narrativo, Bungie ha rivelato poco e niente per la gioia di chi ama le sorprese. Parlando della destinazione e mostrando i video di gameplay, invece, molti dettagli sono stati spiegati.

Sei livelli di difficoltà, Armatura 3.0 e Gradi delle armi

Destiny 2 cambierà volto con i Confini del Destino: l'intera interfaccia sarà stravolta e divisa in attività per giocatori solitari, attività di squadra, attività di punta (le più difficili) e attività del Crogiolo. Ciascuna di queste verrà divisa in missioni, ciascuna con una ricompensa specifica, e ci saranno ben sei livelli di difficoltà, tutti personalizzabili, per decidere con precisione il rischio e le ricompense desiderate. In più, la nuova destinazione avrà i "livelli del mondo" come altri MMO e affrontare una missione principale a un livello piuttosto che a un altro cambierà l'esperienza e le ricompense "in modo percepibile" ha detto Stevens.

I nuovi livelli di difficoltà di Destiny 2: a questi vanno aggiunti 50 nuovi modificatore tra cui sarà possibile scegliere per aumentare la difficoltà e ottenere ricompense migliori

Destiny 2 avrà con I Confini del Destino un nuovo sistema di armi e armature che renderà, di fatto, quasi tutta l'attrezzatura precedente praticamente obsoleta. Le Armature 3.0 avranno bonus attivi e passivi per ciascun set, arriveranno già sbloccate in tutti i loro slot e ne avranno fino a 11 nelle versioni più rare e difficili da ottenere.

Cambiano completamente anche le statistiche che potranno tutte andare oltre il 100 per avere benefici aggiuntivi: la Mobilità diventa Armi (con potenziamenti al danno e alla maneggevolezza); la Resilienza diventa Salute (per regolare la rigenerazione di vita e scudo); Recupero diventa Classe (andando a intervenire sul recupero dell'abilità di classe); Disciplina diventa Granate mantenendo lo stesso effetto; Intelletto diventa Super e Forza diventa Melee, entrambe comportandosi in modo simile al passato, ma avendo tutte bonus speciali per chi ci investe.

La nuova interfaccia di Destiny 2 appare più complicata agli occhi dei giocatori veterani ma è pensata per semplificare l'approccio ai contenuti e rimuovere strati di menù

Le nuove armi introdotte con la nuova espansione, poi, avranno una pletora di nuove opzioni di personalizzazione sia meccaniche (con tripli perk potenziati) sia estetiche. Saranno divise in gradi (dall'1 al 5) ciascuno "sensibilmente migliore del precedente" ha spiegato Stevens e attività a difficoltà crescente ricompenseranno con armi di grado più alto. Le più prestigiose avranno persino degli effetti di uccisione speciali "per mostrare a tutti il proprio impegno sul campo di battaglia".