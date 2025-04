Emma Frost nel cosplay di missbrisolo da Marvel Rivals è una regina di ghiaccio che vi scalderà

Marvel Rivals è denso di personaggi interessanti, sia per le loro abilità di gameplay che per il loro aspetto. Fuori dal videogioco a conquistare i cuori e i pensieri dei fan è soprattutto lo stile degli eroi e dei cattivi del free to play. Certamente lo si può dire per Emma Frost. Anche il mondo del cosplay non riesce a fare a meno di pensare al personaggio e missbrisolo ce lo dimostra con il proprio cosplay di Emma Frost.

Emma Frost è una mutante della serie X-Men. È nota come Regina Bianca ed è spesso ritratta come nemica di Tempesta. I suoi poteri sono legati alla telepatia e la capacità di ottenere grande resistenza e forza. È anche una donna ricca e potente e questo aspetto è ben ricreato nel design del personaggio in Marvel Rivals.